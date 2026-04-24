SIG de Taboão da Serra desmantela “call center do crime” e prende 10 suspeitos

Direto da redação

Uma investigação conduzida por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Taboão da Serra levou à descoberta de uma central clandestina de golpes telefônicos que funcionava em um imóvel de alto padrão na zona sul da capital paulista. A ação ocorreu na quinta-feira (23) e terminou com 10 pessoas presas em flagrante.

O imóvel, localizado no bairro Jardim São Luís, em São Paulo, abrigava uma estrutura montada para aplicar golpes em larga escala. No local, os agentes encontraram uma espécie de “call center do crime”, com 23 celulares, 10 notebooks, sete fones de ouvido e um caderno com roteiros utilizados para enganar as vítimas.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a investigação começou a partir de apurações sobre estelionato eletrônico conduzidas pela equipe de Taboão da Serra. Os policiais conseguiram identificar o endereço que funcionava como base da quadrilha e passaram a monitorar a movimentação até a abordagem.

Os suspeitos, com idades entre 18 e 38 anos, se passavam por funcionários de bancos para convencer as vítimas a fornecer dados pessoais. Com as informações em mãos, acessavam contas bancárias, realizavam transferências e até contratavam empréstimos em nome das vítimas.

Ainda segundo a polícia, dois dos detidos já eram investigados por outros crimes. Um deles é suspeito de participação em um esquema conhecido como “falso leilão”, enquanto outro teria envolvimento com rifas ilegais.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia. Os presos foram levados ao SIG de Taboão da Serra, onde permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado como estelionato e associação criminosa.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outras possíveis vítimas e apurar se há mais envolvidos no esquema.