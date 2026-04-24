Educação de Taboão da Serra lança cursos de formação em matemática e educação digital; inscrições vão até 30 de abril

Direto da redação

A Secretaria de Educação de Taboão da Serra abriu inscrições para dois cursos de formação continuada voltados a profissionais da rede municipal. As capacitações são nas áreas de matemática e educação digital, têm certificação e podem ser feitas até o dia 30 de abril. As vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial educataboao.com.br.

A iniciativa busca fortalecer a prática pedagógica e acompanhar as transformações no ensino, com foco nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Cursos disponíveis

Um dos cursos oferecidos é o “Mentalidades Matemáticas – Introdução às cinco unidades temáticas”, voltado para professores da Educação Básica (PEB I). A formação aborda conteúdos como números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, além de probabilidade e estatística.

Com carga horária de 20 horas, o curso começa no dia 5 de maio e será realizado de forma online, com encontros às terças-feiras, das 19h30 às 21h30, além de atividades complementares.

Já o curso “Educação Digital – Conectando Saberes” é voltado a professores, equipe gestora e servidores da rede municipal. A proposta é trabalhar temas como pensamento computacional, cultura digital e o uso consciente das tecnologias em sala de aula.

A formação será híbrida, com duração de 40 horas, e acontecerá entre os meses de maio e agosto, com atividades online e acompanhamento de tutores.

A oferta dos cursos integra as ações da rede municipal para qualificação dos profissionais da educação e melhoria do processo de ensino-aprendizagem nas escolas.