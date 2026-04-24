Fim de semana terá sol e calor de até 29°C sem previsão de chuva

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra será marcado por tempo estável, com predomínio de sol entre muitas nuvens e sem previsão de chuva, segundo os dados meteorológicos mais recentes. As temperaturas sobem gradualmente entre sexta-feira (24) e domingo (26), com clima típico de outono na região.

Na sexta-feira (24), os termômetros variam entre 17°C e 27°C. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, enquanto a noite segue com bastante nebulosidade. A umidade do ar permanece elevada, chegando a 93%, e os ventos são fracos.

No sábado (25), o cenário se mantém semelhante, com mínima de 17°C e máxima de 28°C. O dia começa com névoa ao amanhecer, seguido por sol entre nuvens. À noite, o céu terá poucas nuvens. A umidade continua alta, em torno de 94%, e não há previsão de chuva.

Já no domingo (26), o calor ganha força, com temperaturas entre 17°C e 29°C. O dia será de sol com muitas nuvens, principalmente à tarde. À noite, a nebulosidade diminui e o tempo fica mais aberto.

Durante todo o fim de semana, não há previsão de chuva, o que favorece atividades ao ar livre.

Apesar do tempo firme, a alta umidade e a variação de nuvens podem provocar sensação de abafamento em alguns períodos do dia. A recomendação é manter a hidratação e aproveitar os períodos de sol para atividades externa