Cartórios de Taboão e região terão horário estendido de 1º de maio até 6 de maio para regularizar título de eleitor

Direto da redação

Moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra terão uma nova oportunidade para regularizar o título de eleitor antes das Eleições 2026. Os cartórios eleitorais de São Paulo vão funcionar com horário ampliado entre os dias 1º e 6 de maio, incluindo o feriado do Dia do Trabalho e o fim de semana.

A medida, adotada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, tem como objetivo atender quem precisa tirar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados ou cadastrar a biometria. O prazo é decisivo: 6 de maio é o último dia para regularizar a situação eleitoral. A partir de 7 de maio, o cadastro será fechado para a organização das eleições, cujo primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026.

Durante o período especial, o atendimento será realizado das 9h às 15h entre os dias 1º e 3 de maio e das 9h às 17h entre os dias 4 e 6, sempre por ordem de chegada, respeitando as prioridades previstas em lei.

Em Taboão da Serra, os atendimentos das 324ª e 416ª Zonas Eleitorais acontecem na avenida Armando de Andrade, 1.315, no Parque Santos Dumont. Já em Embu das Artes, o serviço é realizado no Parque do Lago Francisco Rizzo, localizado na rua Alberto Giosa, 320, no Jardim Quinhaú. Moradores de Itapecerica da Serra devem procurar o cartório eleitoral no Endereço, R. David Farah, 25 – Jardim Santa Isabel.

Antes de ir até uma unidade, a recomendação é verificar a situação do título pela internet, por meio do sistema de autoatendimento da Justiça Eleitoral: https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/autoatendimento-eleitoral

Quem já possui biometria cadastrada pode resolver pendências de forma online, como transferência de domicílio, atualização de dados e emissão da segunda via do documento.

Dados do TRE-SP apontam que, até o fim de março, mais de 88% do eleitorado paulista já possuía biometria cadastrada. Ainda assim, a ausência da identificação biométrica não impede o voto, desde que o título esteja regular e o eleitor apresente um documento oficial com foto no dia da eleição.

Para o atendimento presencial, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência recente. Homens que completam 19 anos em 2026 também devem levar o certificado de quitação militar.

Jovens também podem tirar o título

Jovens a partir de 15 anos já podem solicitar o título de eleitor. No entanto, para votar nas Eleições 2026, é necessário ter 16 anos completos até 4 de outubro, data do primeiro turno, conforme a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral.

O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 e pessoas não alfabetizadas. Mais informações podem ser consultadas no Guia do Jovem Eleitor: https://www.tse.jus.br/eleitor/justica-eleitoral/guia-do-jovem-eleitor

Serviços são gratuitos

Todos os serviços eleitorais são gratuitos. Eventuais cobranças se referem apenas a multas por ausência não justificada nas eleições. A consulta de débitos também pode ser feita online: https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/quitacao-de-multas

Em caso de dúvidas, o eleitor pode entrar em contato com o TRE-SP pelo telefone 148 ou pelo WhatsApp (11) 3130-2200, além do chatbot “Lina”, disponível no site oficial: https://www.tre-sp.jus.br