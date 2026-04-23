loader-image
temperature icon 24°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Vestibulinho da Etec de Taboão da Serra abre inscrições com curso de Informática para o 2º semestre de 2026

Etec Taboão da Serra está com inscrições abertas

Compartilhar notícia

Direto da redação 

Moradores de Taboão da Serra já podem se inscrever no Vestibulinho da Etec para o segundo semestre de 2026. O processo seletivo oferece, na unidade local, o curso técnico em Informática, com aulas no período noturno.

As inscrições seguem abertas até o dia 25 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Ao todo, são disponibilizadas 40 vagas para o curso, que terá 20% da carga horária em formato online.

A taxa de inscrição é de R$ 50. Candidatos que se enquadram nos critérios do edital podem solicitar redução de 50% no valor até o dia 22 de abril.

A prova está prevista para o dia 21 de junho, às 13h30. O processo seletivo é organizado pelo Centro Paula Souza, responsável pelas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) em todo o estado.

O Vestibulinho é uma das principais formas de acesso ao ensino técnico gratuito e costuma atrair candidatos da cidade e de municípios vizinhos da região. As inscrições e o edital completo estão disponíveis no site oficial: vestibulinho.etec.sp.gov.br.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.