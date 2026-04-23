‘Se Cuida no Corre’ acontece neste domingo (26) no Parque das Hortênsias e promete prêmios de até R$ 5 mil

Direto da redação

Neste domingo (26), o Parque das Hortênsias, em Taboão da Serra, recebe o evento “Se Cuida no Corre – Morro do Cristo”, com proposta de reunir moradores em uma atividade de corrida e caminhada em grupo.

A concentração está marcada para as 8h, com saída prevista para as 9h. O trajeto inclui percurso até o Morro do Cristo e retorno ao parque. A participação é gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrição antecipada.

Segundo a organização, os participantes devem utilizar roupas confortáveis, tênis adequado e levar água. Também está previsto sorteio de prêmios que, somados, podem chegar a R$ 5 mil. O encontro marca ainda o início do Clube de Corrida e Caminhada “Se Cuida no Corre”, que deve promover atividades semanais aos domingos na cidade e região.

Para o criador Alisson Mendes, o projeto vai além da atividade física. “A gente quer criar algo leve, que faça sentido na vida das pessoas. Não importa o ritmo, o importante é estar lá, se cuidar e curtir o caminho junto com outras pessoas”, afirma.