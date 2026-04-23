Câmara de Taboão da Serra intensifica debates sobre Plano Diretor e realiza audiência pública nesta quinta-feira (23)

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou, na última quarta-feira, dia 22, a última reunião com representantes da Prefeitura, técnicos, movimentos populares e membros do Ministério Público para discutir pontos do novo Plano Diretor. O encontro antecede a primeira audiência pública sobre o tema, marcada para esta quinta-feira, dia 23, a partir das 18h.

Sob a condução do presidente da Casa, vereador Carlinhos do Leme, o Legislativo tem ampliado o debate sobre o projeto, considerado estratégico para o futuro da cidade. Segundo ele, o objetivo é garantir que a proposta seja analisada com responsabilidade e transparência.

“Estamos tratando de um projeto que vai impactar Taboão da Serra pelos próximos anos. Por isso, é fundamental ouvir todos os setores, esclarecer dúvidas e garantir que a população participe desse processo”, afirma o presidente Carlinhos do Leme.

Na reunião desta quarta-feira participaram 12 vereadores: Carlinhos do Leme, Celso Gallo, Enfermeiro Rodney, Joice Silva, Professora Najara Costa, Thamires de Cássia, Dr. Ronaldo Onishi, Anderson Nóbrega, Donizete, Nezito, Sandro Ayres e Wanderley Bressan.

Durante a reunião, vereadores apresentaram questionamentos sobre pontos técnicos do projeto, especialmente em relação ao zoneamento e aos impactos no crescimento urbano. A presença de representantes do Executivo, de representantes do movimento popular e do Ministério Público contribuiu para o aprofundamento das discussões.

O presidente da Câmara Municipal destacou que o Plano Diretor não pode ser tratado como uma pauta comum. “Não é uma votação simples. É uma lei estruturante, que define como a cidade vai crescer, onde pode avançar e quais áreas precisam ser preservadas”, disse.

Outro ponto ressaltado por Carlinhos do Leme foi a importância de equilibrar desenvolvimento e qualidade de vida. “A cidade precisa crescer, mas com planejamento. Não podemos permitir que esse crescimento traga mais problemas do que soluções para a população”, destacou.

A Câmara também tem reforçado a importância da participação popular nas audiências públicas, consideradas fundamentais para a construção do texto final.

SERVIÇO:

1ª Audiência Pública para debater o Novo Plano Diretor

Quinta-feira, dia 23, às 18h

Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena)

Transmissão ao vivo: www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373