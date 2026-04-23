Senac Taboão da Serra recebe Semana de Leitura com programação gratuita e foco na cultura brasileira

O Senac São Paulo realiza, entre os dias 27 e 30 de abril de 2026, a 11ª edição da Semana Senac de Leitura em diversas unidades do estado. Com o tema “Raízes e Saberes: a cultura brasileira em palavras”, o evento propõe valorizar a palavra em suas diferentes formas — oral, escrita, musical e audiovisual — como expressão da identidade cultural do país.

Na unidade do Senac Taboão da Serra, a programação gratuita contará com atividades abertas ao público, incluindo rodas de conversa, apresentações culturais e ações de incentivo à leitura.

Entre os destaques está a participação da rapper indígena Katu Mirim, que conduz uma roda de conversa no dia 28 de abril, das 10h30 às 11h30. A artista abordará temas como identidade, ancestralidade, território e resistência, além de apresentar músicas autorais. A atividade busca ampliar o olhar sobre a diversidade cultural brasileira e reforçar o papel das narrativas indígenas na produção contemporânea.

Outro momento importante da programação será a apresentação da dupla Peneira e Sonhador, no dia 30 de abril, das 19h30 às 20h30. O público poderá acompanhar expressões tradicionais da cultura nordestina, como a embolada e o repente, marcadas pela improvisação, musicalidade e força da oralidade.

Durante toda a semana, a unidade também promove uma feira de troca de livros, incentivando o acesso à leitura e o compartilhamento de obras literárias. Para participar, é necessário levar um livro em bom estado e escolher outro. Não são aceitos materiais didáticos, religiosos, políticos, enciclopédias ou revistas.

A abertura nacional do evento será realizada por meio de uma transmissão ao vivo no YouTube, com o tema “Vozes do Brasil: narrativas, memórias e ancestralidades”. Participam do bate-papo o escritor indígena Cristino Wapichana, a poeta Marcia Kambeba e a escritora Socorro Acioli, que discutirão memória, identidade e diversidade cultural.

Segundo a bibliotecária Micheli Carvalho, a proposta do evento é aproximar a comunidade de diferentes manifestações culturais brasileiras por meio da leitura e da oralidade. “As atrações reafirmam o tema ao trazer vozes genuínas da cultura brasileira para um encontro aberto e gratuito com a comunidade”, afirma.

Serviço

Evento: 11ª Semana Senac de Leitura

Data: 27 a 30 de abril de 2026

Horário: das 8h às 21h (varia conforme a programação)

Local: Senac Taboão da Serra – Rua Salvador Branco de Andrade, 182, Jardim São Miguel

Entrada: Gratuita

Mais informações e inscrições:

https://eventos.sp.senac.br/evento/11a-semana-senac-de-leitura/

Detalhes da unidade:

www.sp.senac.br/senac-taboao-da-serra