Morador de Embu das Artes é preso com carro furtado em Euclides da Cunha Paulista; veículo seria levado ao Paraguai

Direto da redação

Um homem de 41 anos, morador de Embu das Artes, foi preso na terça-feira (21) por receptação após ser flagrado com um veículo furtado na Rodovia Arlindo Bétio (SP-613), na região de Euclides da Cunha Paulista, interior de São Paulo.

A abordagem ocorreu durante a Operação Tiradentes-26, quando equipes do Policiamento Rodoviário deram ordem de parada ao motorista para fiscalização de rotina. Durante a verificação, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado na segunda-feira (20), em Embu das Artes.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o suspeito não possuía antecedentes criminais e foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

Questionado, ele afirmou que receberia uma quantia em dinheiro para transportar o automóvel até o Paraguai. Um celular que estava com ele também foi apreendido.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil de Euclides da Cunha Paulista. O homem permanece preso à disposição da Justiça. O veículo foi apreendido e será devolvido ao proprietário.