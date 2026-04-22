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Roubos se concentram no Centro de Taboão e na madrugada; GCM reforça estratégia com inteligência e mapa criminal para reduzir índices

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Por Samara Matos, na redação 

Um levantamento do Observatório Municipal de Segurança Pública, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), mostra que os roubos em Taboão da Serra seguem concentrados em horários e regiões específicas, apesar de uma queda expressiva no primeiro trimestre de 2026. A redução é atribuída ao planejamento estratégico e ao uso de inteligência pela Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra.

Os dados do primeiro trimestre evidenciam a mudança de cenário. Em março, foram 179 ocorrências em 2024, 161 em 2025 e 97 em 2026. Em fevereiro, os registros passaram de 144 (2024) para 193 (2025), caindo para 94 neste ano. Já em janeiro, foram 142 (2024), 210 (2025) e 116 (2026). A redução ultrapassa 50% em alguns períodos, consolidando uma tendência de queda após o aumento registrado no ano passado.

Mesmo com a diminuição geral, a criminalidade segue concentrada em áreas estratégicas. O Centro lidera o ranking, com 17 ocorrências em março, sendo a Rua do Tesouro o principal ponto crítico. Na sequência aparecem Parque Pinheiros (9 casos), Jardim Salete (7), Jardim Record (6) e Jardim Roberto (5), bairros que apresentam perfis distintos, mas com forte influência do fluxo urbano e de corredores viários.

Outras regiões também aparecem no levantamento, ainda que com menor número de registros. Parque São Joaquim soma 5 ocorrências, Vila Sônia do Taboão e Clementino registram 4 casos cada, enquanto bairros como Jardim das Oliveiras, Intercap, Pirajussara, Jardim Triângulo, Chácara Agrindus e São Salvador aparecem com 3 registros cada. Já localidades como Parque Industrial Daci, Freitas Júnior, São Judas, Maria Rosa, Trianon e Jacarandá contabilizam 2 ocorrências, além de outros bairros com registros pontuais.

O comportamento dos crimes ao longo do dia segue um padrão claro. A madrugada, entre 0h e 4h, concentra o maior número de ocorrências, seguida pelo período noturno, das 19h às 22h. Os casos acontecem principalmente em dias úteis, com destaque para a quinta-feira, acompanhando o aumento da circulação de pessoas e da atividade econômica.

Outro dado relevante é o tipo de crime predominante. O furto de veículos representa cerca de 85% das ocorrências, enquanto furtos em residências, estabelecimentos comerciais e de fios aparecem em menor escala. A escolha dos alvos está diretamente ligada à facilidade de fuga, especialmente em vias movimentadas.

Somente em março de 2026, foram registradas 97 ocorrências de roubo no município, número que serviu de base para o mapeamento das áreas mais vulneráveis. O relatório não informa o número de prisões realizadas, pois tem foco na análise estratégica da criminalidade.

Atuação da GCM e resultados

A queda nos índices está diretamente ligada à atuação da Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra, que passou a trabalhar com base em inteligência de dados. O uso de georreferenciamento, a identificação de áreas críticas e o cruzamento de informações permitiram direcionar o patrulhamento com mais precisão, aumentando a presença em pontos estratégicos da cidade.

Regiões como a Estrada Kizaemon Takeuti, Avenida Vida Nova, Avenida Fernando Fernandes e o Centro passaram a receber reforço nas rondas, com foco na prevenção e na redução de oportunidades para a ação criminosa. A estratégia tem como base o mapeamento constante das ocorrências e a atuação preventiva, especialmente nos horários de maior risco.

Embora o relatório não detalhe o número de prisões, os dados apontam que a atuação mais direcionada e a presença ostensiva da GCM contribuíram para a redução consistente dos roubos ao longo de 2026. A tendência de queda reforça a efetividade do planejamento operacional e da integração entre análise de dados e ação em campo.

Apesar do cenário de melhora, o estudo indica que a criminalidade ainda segue concentrada em horários e locais específicos. A continuidade das ações estratégicas e o reforço do patrulhamento devem ser determinantes para manter a redução dos índices e ampliar a sensação de segurança da população.

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