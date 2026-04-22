Roubos se concentram no Centro de Taboão e na madrugada; GCM reforça estratégia com inteligência e mapa criminal para reduzir índices

Por Samara Matos, na redação

Um levantamento do Observatório Municipal de Segurança Pública, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), mostra que os roubos em Taboão da Serra seguem concentrados em horários e regiões específicas, apesar de uma queda expressiva no primeiro trimestre de 2026. A redução é atribuída ao planejamento estratégico e ao uso de inteligência pela Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra.

Os dados do primeiro trimestre evidenciam a mudança de cenário. Em março, foram 179 ocorrências em 2024, 161 em 2025 e 97 em 2026. Em fevereiro, os registros passaram de 144 (2024) para 193 (2025), caindo para 94 neste ano. Já em janeiro, foram 142 (2024), 210 (2025) e 116 (2026). A redução ultrapassa 50% em alguns períodos, consolidando uma tendência de queda após o aumento registrado no ano passado.

Mesmo com a diminuição geral, a criminalidade segue concentrada em áreas estratégicas. O Centro lidera o ranking, com 17 ocorrências em março, sendo a Rua do Tesouro o principal ponto crítico. Na sequência aparecem Parque Pinheiros (9 casos), Jardim Salete (7), Jardim Record (6) e Jardim Roberto (5), bairros que apresentam perfis distintos, mas com forte influência do fluxo urbano e de corredores viários.

Outras regiões também aparecem no levantamento, ainda que com menor número de registros. Parque São Joaquim soma 5 ocorrências, Vila Sônia do Taboão e Clementino registram 4 casos cada, enquanto bairros como Jardim das Oliveiras, Intercap, Pirajussara, Jardim Triângulo, Chácara Agrindus e São Salvador aparecem com 3 registros cada. Já localidades como Parque Industrial Daci, Freitas Júnior, São Judas, Maria Rosa, Trianon e Jacarandá contabilizam 2 ocorrências, além de outros bairros com registros pontuais.

O comportamento dos crimes ao longo do dia segue um padrão claro. A madrugada, entre 0h e 4h, concentra o maior número de ocorrências, seguida pelo período noturno, das 19h às 22h. Os casos acontecem principalmente em dias úteis, com destaque para a quinta-feira, acompanhando o aumento da circulação de pessoas e da atividade econômica.

Outro dado relevante é o tipo de crime predominante. O furto de veículos representa cerca de 85% das ocorrências, enquanto furtos em residências, estabelecimentos comerciais e de fios aparecem em menor escala. A escolha dos alvos está diretamente ligada à facilidade de fuga, especialmente em vias movimentadas.

Somente em março de 2026, foram registradas 97 ocorrências de roubo no município, número que serviu de base para o mapeamento das áreas mais vulneráveis. O relatório não informa o número de prisões realizadas, pois tem foco na análise estratégica da criminalidade.

Atuação da GCM e resultados

A queda nos índices está diretamente ligada à atuação da Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra, que passou a trabalhar com base em inteligência de dados. O uso de georreferenciamento, a identificação de áreas críticas e o cruzamento de informações permitiram direcionar o patrulhamento com mais precisão, aumentando a presença em pontos estratégicos da cidade.

Regiões como a Estrada Kizaemon Takeuti, Avenida Vida Nova, Avenida Fernando Fernandes e o Centro passaram a receber reforço nas rondas, com foco na prevenção e na redução de oportunidades para a ação criminosa. A estratégia tem como base o mapeamento constante das ocorrências e a atuação preventiva, especialmente nos horários de maior risco.

Embora o relatório não detalhe o número de prisões, os dados apontam que a atuação mais direcionada e a presença ostensiva da GCM contribuíram para a redução consistente dos roubos ao longo de 2026. A tendência de queda reforça a efetividade do planejamento operacional e da integração entre análise de dados e ação em campo.

Apesar do cenário de melhora, o estudo indica que a criminalidade ainda segue concentrada em horários e locais específicos. A continuidade das ações estratégicas e o reforço do patrulhamento devem ser determinantes para manter a redução dos índices e ampliar a sensação de segurança da população.