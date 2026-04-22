loader-image
temperature icon 20°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Programa Reserva Certa da Sabesp distribui caixas d’água gratuitas em Taboão e região; veja como solicitar

Compartilhar notícia

Por Samara Matos, na redação / Foto: Divulgação/Sabesp

Moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra podem solicitar a instalação gratuita de caixas d’água por meio do programa Reserva Certa, da Sabesp.

A iniciativa é voltada para famílias em situação de vulnerabilidade e tem como objetivo garantir uma reserva de água nas residências, principalmente durante a redução de pressão no abastecimento no período noturno. O programa já instalou 1,5 mil caixas d’água na Grande São Paulo e segue em funcionamento.

Além de doar o equipamento, a Sabesp também realiza toda a instalação sem custo para o morador, após vistoria técnica no imóvel.

Quem pode participar

Para ter direito ao benefício, é necessário:

  • Morar em imóvel atendido pela Sabesp
  • Estar inscrito na tarifa social (categorias Vulnerável, Social ou Social 2)
  • Ter condições estruturais para instalação da caixa d’água

Como solicitar

Os interessados podem pedir o benefício pelos canais oficiais da Sabesp:

Telefone: 0800 055 0195

WhatsApp: (11) 3388-8000

Site: https://www.sabesp.com.br

Após a solicitação, a Sabesp faz uma vistoria no local. Se o imóvel for aprovado, a instalação é agendada gratuitamente.

Etapas do processo

  1. Verificação se o cliente tem direito (tarifa social)
  2. Vistoria técnica no imóvel
  3. Instalação da caixa d’água sem custo

Além disso, os moradores recebem orientações sobre o uso correto e a limpeza do reservatório, que deve ser feita a cada seis meses.

O programa busca reduzir os impactos da falta de água e melhorar a qualidade de vida das famílias, especialmente em áreas mais altas, onde o abastecimento pode ser mais instável.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.