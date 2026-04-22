Programa Reserva Certa da Sabesp distribui caixas d’água gratuitas em Taboão e região; veja como solicitar

Por Samara Matos, na redação / Foto: Divulgação/Sabesp

Moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra podem solicitar a instalação gratuita de caixas d’água por meio do programa Reserva Certa, da Sabesp.

A iniciativa é voltada para famílias em situação de vulnerabilidade e tem como objetivo garantir uma reserva de água nas residências, principalmente durante a redução de pressão no abastecimento no período noturno. O programa já instalou 1,5 mil caixas d’água na Grande São Paulo e segue em funcionamento.

Além de doar o equipamento, a Sabesp também realiza toda a instalação sem custo para o morador, após vistoria técnica no imóvel.

Quem pode participar

Para ter direito ao benefício, é necessário:

Morar em imóvel atendido pela Sabesp

Estar inscrito na tarifa social (categorias Vulnerável, Social ou Social 2)

Ter condições estruturais para instalação da caixa d’água

Como solicitar

Os interessados podem pedir o benefício pelos canais oficiais da Sabesp:

Telefone: 0800 055 0195

WhatsApp: (11) 3388-8000

Site: https://www.sabesp.com.br

Após a solicitação, a Sabesp faz uma vistoria no local. Se o imóvel for aprovado, a instalação é agendada gratuitamente.

Etapas do processo

Verificação se o cliente tem direito (tarifa social) Vistoria técnica no imóvel Instalação da caixa d’água sem custo

Além disso, os moradores recebem orientações sobre o uso correto e a limpeza do reservatório, que deve ser feita a cada seis meses.

O programa busca reduzir os impactos da falta de água e melhorar a qualidade de vida das famílias, especialmente em áreas mais altas, onde o abastecimento pode ser mais instável.