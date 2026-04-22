Programa Reserva Certa da Sabesp distribui caixas d’água gratuitas em Taboão e região; veja como solicitar

Por Samara Matos, na redação / Foto: Divulgação/Sabesp
Moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra podem solicitar a instalação gratuita de caixas d’água por meio do programa Reserva Certa, da Sabesp.
A iniciativa é voltada para famílias em situação de vulnerabilidade e tem como objetivo garantir uma reserva de água nas residências, principalmente durante a redução de pressão no abastecimento no período noturno. O programa já instalou 1,5 mil caixas d’água na Grande São Paulo e segue em funcionamento.
Além de doar o equipamento, a Sabesp também realiza toda a instalação sem custo para o morador, após vistoria técnica no imóvel.
Quem pode participar
Para ter direito ao benefício, é necessário:
- Morar em imóvel atendido pela Sabesp
- Estar inscrito na tarifa social (categorias Vulnerável, Social ou Social 2)
- Ter condições estruturais para instalação da caixa d’água
Como solicitar
Os interessados podem pedir o benefício pelos canais oficiais da Sabesp:
Telefone: 0800 055 0195
WhatsApp: (11) 3388-8000
Site: https://www.sabesp.com.br
Após a solicitação, a Sabesp faz uma vistoria no local. Se o imóvel for aprovado, a instalação é agendada gratuitamente.
Etapas do processo
- Verificação se o cliente tem direito (tarifa social)
- Vistoria técnica no imóvel
- Instalação da caixa d’água sem custo
Além disso, os moradores recebem orientações sobre o uso correto e a limpeza do reservatório, que deve ser feita a cada seis meses.
O programa busca reduzir os impactos da falta de água e melhorar a qualidade de vida das famílias, especialmente em áreas mais altas, onde o abastecimento pode ser mais instável.