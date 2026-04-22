Família de Itapecerica da Serra morre em grave acidente em rodovia de MG

Direto da redação

Uma tragédia envolvendo uma família de Itapecerica da Serra chocou moradores da região. Seis pessoas morreram após um grave acidente na BR-251, no Norte de Minas Gerais, e serão sepultadas no município.

O acidente aconteceu na madrugada de terça-feira (21), na altura do km 263 da rodovia, em Salinas. Um carro de passeio e uma carreta bateram de frente. Todos os ocupantes do automóvel ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local.

As vítimas são da mesma família:

José de Ribamar dos Santos Rodrigues Filho, de 49 anos; Maria Cintia Cavalcanti dos Santos, de 39 anos; Julia Raqueli Cavalcanti dos Santos, de 15 anos; Isaac Valentim Cavalcanti dos Santos, de 10 anos; João Murilo Cavalcanti dos Santos, de 3 anos; Solange Pereira Cavalcanti, de 59 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta relatou que o carro teria invadido a contramão, provocando a colisão frontal. O condutor do caminhão não ficou ferido.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Taiobeiras e liberados na madrugada desta quarta-feira (22). O traslado segue para Itapecerica da Serra, onde familiares e amigos se despedirão das vítimas.

Segundo parentes, a família havia saído de Itapecerica da Serra no último domingo (19) com destino à Bahia, onde estavam morando desde o fim de 2025.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.