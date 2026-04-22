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Família de Itapecerica da Serra morre em grave acidente em rodovia de MG

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Direto da redação 

Uma tragédia envolvendo uma família de Itapecerica da Serra chocou moradores da região. Seis pessoas morreram após um grave acidente na BR-251, no Norte de Minas Gerais, e serão sepultadas no município.

O acidente aconteceu na madrugada de terça-feira (21), na altura do km 263 da rodovia, em Salinas. Um carro de passeio e uma carreta bateram de frente. Todos os ocupantes do automóvel ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local.

As vítimas são da mesma família:

José de Ribamar dos Santos Rodrigues Filho, de 49 anos; Maria Cintia Cavalcanti dos Santos, de 39 anos; Julia Raqueli Cavalcanti dos Santos, de 15 anos; Isaac Valentim Cavalcanti dos Santos, de 10 anos; João Murilo Cavalcanti dos Santos, de 3 anos; Solange Pereira Cavalcanti, de 59 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta relatou que o carro teria invadido a contramão, provocando a colisão frontal. O condutor do caminhão não ficou ferido.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Taiobeiras e liberados na madrugada desta quarta-feira (22). O traslado segue para Itapecerica da Serra, onde familiares e amigos se despedirão das vítimas.

Segundo parentes, a família havia saído de Itapecerica da Serra no último domingo (19) com destino à Bahia, onde estavam morando desde o fim de 2025.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

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