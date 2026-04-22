Policial militar de folga é baleado em tentativa de assalto em Embu das Artes e levado pelo helicóptero Águia ao hospital

Direto da redação

Um policial militar de folga foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira (21), em Embu das Artes.

O caso aconteceu por volta das 8h45, na Estrada dos Moraes. Segundo informações da Polícia Militar, o agente seguia de motocicleta quando foi surpreendido por um criminoso armado. Durante a abordagem, houve disparo e o policial acabou atingido no abdômen.

Mesmo ferido, o militar recebeu os primeiros atendimentos de outro policial que passava pelo local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da PM foram acionadas para dar suporte à ocorrência.

A vítima foi socorrida por um policial que passava pelo local, com apoio de equipes do policiamento, Corpo de Bombeiros e Helicóptero Águia, e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde permanece internado.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), as diligências estão em andamento para a localização do criminoso.