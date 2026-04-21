Prefeitura e Shopping Taboão realizam evento de adoção de pets na sexta (24) e sábado (25) de abril

Direto da redação

O Shopping Taboão recebe nos dias 24 e 25 de abril, sexta-feira e sábado, o Evento de Adoção PETS, que vai disponibilizar cerca de 40 cães e gatos para adoção responsável. A ação acontece das 12h às 18h e é realizada em parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio das Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente.

Os animais disponíveis fazem parte do trabalho do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e, segundo a organização, já estão castrados, vacinados e vermifugados, estando aptos para receber um novo lar.

Para participar da adoção, é necessário ter 21 anos ou mais e apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço. Os interessados também passarão por uma entrevista, etapa que busca orientar sobre as responsabilidades da guarda responsável.

O diretor do CCZ, Alon Carlos Magalhães, afirma que os animais já estão preparados para a adoção. “Os animais já estão castrados, vermifugados e vacinados, prontos para irem para um novo lar”, disse.

O secretário de Meio Ambiente, Bruno Almeida, destaca o objetivo da iniciativa. “Nossa expectativa é encontrar famílias que possam oferecer muito amor, carinho e respeito, proporcionando a esses animais a vida digna que eles tanto merecem”, afirmou.

Há ainda orientações específicas para cada tipo de adoção. Quem optar por gatos deve levar caixa de transporte e garantir que o imóvel seja telado, sem acesso à rua. Já para adoção de cães, é necessário levar coleira e guia, além de garantir um ambiente seguro para evitar fugas.

Serviço

Evento de Adoção PETS

Dias 24 e 25 de abril (sexta e sábado)

Das 12h às 18h

Shopping Taboão – Avenida Taboão da Serra, 2643 – Centro