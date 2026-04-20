Poupatempo e Bom Prato suspendem atendimento nesta terça-feira (21) feriado de Tiradentes

Direto da redação

O feriado de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira (21), vai alterar o funcionamento de serviços estaduais importantes para moradores de Taboão da Serra e Embu das Artes.

Entre os serviços mais utilizados na região, o Poupatempo e o Bom Prato terão mudanças no atendimento ao público.

Na segunda-feira (20), ponto facultativo, os postos do Poupatempo funcionam normalmente, com atendimento presencial mediante agendamento. Já na terça-feira (21), todas as unidades estarão fechadas, com retomada na quarta-feira (22).

No caso do Bom Prato, as unidades de Taboão da Serra e Embu das Artes funcionam normalmente na segunda-feira (20). Porém, na terça-feira (21), feriado, não haverá atendimento nessas unidades. O serviço volta ao normal na quarta-feira (22).

A recomendação é que a população se organize com antecedência, principalmente quem depende das refeições do Bom Prato ou precisa de atendimento presencial no Poupatempo. Durante o feriado, os serviços digitais do Poupatempo seguem disponíveis.