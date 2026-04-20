Semana do feriado de Tiradentes terá calor de até 31°C e tempo seco em Taboão da Serra

Direto da redação

A semana do feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, será marcada por tempo estável e temperaturas elevadas em Taboão da Serra. A previsão indica dias de sol entre nuvens, calor e ausência de chuva ao longo do período.

Na segunda-feira (20), o dia será de sol predominante, com temperaturas entre 15°C e 25°C. Não há previsão de chuva. À noite, pode haver formação de nevoeiro em alguns pontos da cidade.

Na terça-feira (21), feriado de Tiradentes, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com mínima de 15°C e máxima de 25°C. O tempo segue firme, sem previsão de chuva.

Na quarta-feira (22), o sol continua predominando entre nuvens, com máxima prevista de 27°C e tempo seco ao longo do dia.

Na quinta-feira (23), a previsão indica sol entre nuvens e temperaturas variando entre 16°C e 26°C, também sem registro de chuva.

Encerrando o período, na sexta-feira (24), o calor aumenta e os termômetros podem chegar a 31°C. O dia será de sol, com variação de nuvens e tempo firme.