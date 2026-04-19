Shopping Taboão terá horário especial e programação de lazer no feriado de Tiradentes

O Shopping Taboão vai funcionar em horário especial durante o feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21). As lojas funcionam das 14h às 20h, enquanto as áreas de alimentação, lazer e entretenimento operam das 11h às 22h. Na segunda-feira (20), ponto facultativo, o funcionamento será normal.

A programação reforça a expectativa de aumento no fluxo de famílias que devem aproveitar o feriado prolongado para atividades de lazer no empreendimento.

Lazer e entretenimento para toda a família

O shopping reúne diferentes atrações temáticas e espaços de diversão distribuídos pelo mall. Entre elas, o Mar de Diversões, na Praça Central, com brinquedos infláveis e piscina de bolinhas; o Elephant Jump, com trampolins e piscina de espuma; o Parque Heróis Pets, com estrutura temática e atividades infantis; e a Fábrica de Brinquedos, com escorregadores, tobogãs e cama elástica.

Além dos parques temporários, o shopping conta com operações fixas de entretenimento, como a Game Station, com fliperamas e simuladores; a TGames Arena, com consoles e estações gamer; e a Cafu Academy, que oferece estrutura esportiva com campos e quadras para diferentes modalidades.

Outras opções incluem a Arena Kart, instalada no estacionamento coberto, e o Ita Center Park, com brinquedos clássicos de parque de diversões. Há ainda espaços voltados ao público infantil, como o Espaço Kids e atrações de minijogos e máquinas de pelúcia.

Segundo a administração do shopping, a variedade de atrações busca atender diferentes perfis de público durante o feriado prolongado, com opções de lazer, gastronomia e convivência familiar.

Serviço

Shopping Taboão

Endereço: Av. Taboão da Serra, 2643 – Centro – Taboão da Serra/SP

Lojas: 14h às 20h (terça-feira, 21)

Alimentação e lazer: 11h às 22h

Segunda-feira (20): funcionamento normal

Mais informações: www.shoppingtaboao.com.br | @shoppingtaboao