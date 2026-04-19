Taboão da Serra lança plataforma “Porta de Entrada” para cadastro e mapeamento de artistas e fazedores de cultura

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra lançou neste mês de abril a plataforma digital “Porta de Entrada”, voltada ao cadastro de artistas, produtores e demais agentes culturais do município.

O sistema está disponível no site portadeentrada.smti.sp.gov.br e reúne profissionais de diferentes segmentos artísticos, com o objetivo de mapear o setor cultural e ampliar a visibilidade dos trabalhadores da área.

Segundo a gestão municipal, o cadastro é gratuito e obrigatório para quem deseja participar de editais públicos, incluindo os vinculados à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), além de ações e projetos promovidos pela Prefeitura.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou que a ferramenta representa um avanço na organização das políticas culturais do município. “A Porta de Entrada representa um avanço significativo na valorização dos nossos artistas e na organização da cultura em Taboão da Serra. Estamos criando oportunidades, garantindo transparência e ampliando o acesso às políticas públicas culturais”, afirmou.

De acordo com o secretário de Cultura, Maestro Edison Ferreira, a plataforma marca uma nova fase para o setor. “É um marco histórico. A partir de agora, todos os artistas deverão estar cadastrados na plataforma Porta de Entrada para estabelecer parcerias com o poder público ou acessar recursos federais destinados ao município. É um novo tempo para a cultura em Taboão da Serra”, disse.

Devem se cadastrar profissionais de áreas como música, artesanato, dança, teatro, cinema, fotografia, pintura, circo, escultura, entre outras expressões culturais.

Serviço

Plataforma Porta de Entrada: portadeentrada.smti.sp.gov.br

Informações: (11) 4788-3888 – Secretaria de Cultura