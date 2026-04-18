Escola de Gastronomia passa a ter barraca na Feira de Artesanato da Praça Nicola Vivilechio aos domingos

Direto a redação
A Feira de Artesanato da Praça Nicola Vivilechio, em Taboão da Serra, passou a contar com a participação de alunos da Escola de Gastronomia da Prefeitura, que agora comercializam alimentos produzidos durante os cursos profissionalizantes.
A iniciativa começou no domingo, 12 de abril, e é realizada por meio de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho (SDET), além das Secretarias de Turismo, Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apoio da Associação ARARATS.
De acordo com a secretária Laura Neves, o espaço foi destinado aos alunos como forma de ampliar a experiência prática e incentivar o empreendedorismo. “Essa tenda foi totalmente destinada aos alunos da Escola de Gastronomia para que eles possam vivenciar na prática o que aprenderam nos cursos profissionalizantes, além de incentivar o empreendedorismo e gerar renda por meio da comercialização dos próprios produtos”, afirmou.
A Escola de Gastronomia integra o Programa Conecta e oferece mais de 20 cursos gratuitos, com formações em áreas como doces finos, salgados, cozinha regional e internacional, chocolateria, entre outros segmentos voltados às demandas do mercado.
A Feira de Artesanato da Praça Nicola Vivilechio acontece todos os domingos, das 10h às 17h, reunindo gastronomia, cultura e artesanato em um mesmo espaço.
Serviço
Feira de Artesanato
Domingos, das 10h às 17h
Praça Nicola Vivilechio – Taboão da Serra
Escola de Gastronomia
Rua Joaquim Faustino de Camargo, 108 – Jardim São Paulo
Telefone: (11) 4787-3811
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET)
Rua Cesário Dau, 535 – Jardim Maria Rosa
Telefone: (11) 4788-7888