Escola de Gastronomia passa a ter barraca na Feira de Artesanato da Praça Nicola Vivilechio aos domingos

Direto a redação

A Feira de Artesanato da Praça Nicola Vivilechio, em Taboão da Serra, passou a contar com a participação de alunos da Escola de Gastronomia da Prefeitura, que agora comercializam alimentos produzidos durante os cursos profissionalizantes.

A iniciativa começou no domingo, 12 de abril, e é realizada por meio de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho (SDET), além das Secretarias de Turismo, Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apoio da Associação ARARATS.

De acordo com a secretária Laura Neves, o espaço foi destinado aos alunos como forma de ampliar a experiência prática e incentivar o empreendedorismo. “Essa tenda foi totalmente destinada aos alunos da Escola de Gastronomia para que eles possam vivenciar na prática o que aprenderam nos cursos profissionalizantes, além de incentivar o empreendedorismo e gerar renda por meio da comercialização dos próprios produtos”, afirmou.

A Escola de Gastronomia integra o Programa Conecta e oferece mais de 20 cursos gratuitos, com formações em áreas como doces finos, salgados, cozinha regional e internacional, chocolateria, entre outros segmentos voltados às demandas do mercado.

A Feira de Artesanato da Praça Nicola Vivilechio acontece todos os domingos, das 10h às 17h, reunindo gastronomia, cultura e artesanato em um mesmo espaço.

Serviço

Feira de Artesanato

Domingos, das 10h às 17h

Praça Nicola Vivilechio – Taboão da Serra

Escola de Gastronomia

Rua Joaquim Faustino de Camargo, 108 – Jardim São Paulo

Telefone: (11) 4787-3811

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET)

Rua Cesário Dau, 535 – Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-7888