14º Campeonato Seniores 50+ de Taboão começa neste domingo (19) com jogos em três campos

Direto da redação

Começa neste domingo (19) o 14º Campeonato Municipal de Futebol Seniores 50+ de Taboão da Serra. A competição, promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer, reúne 19 equipes e terá partidas a partir das 8h30, distribuídas em três campos da cidade.

Os jogos acontecem na Arena Vila Iasi, Arena Marabá Novo e no Campo do Botafogo, com entrada gratuita para o público. A expectativa é de movimentar atletas veteranos e torcedores em diferentes regiões do município.

Atual campeão, o Primor/Os Feras estreia na competição defendendo o título conquistado em 2025, quando venceu o Levanta Poeira por 3 a 2.

Jogos deste domingo (19):

Arena Marabá Novo

8h30: Primor/Os Feras x Bronx

10h: Real Madri x Corintinha

11h30: Parados da Vila Iasi x Clementino

Arena Vila Iasi

8h30: Levanta Poeira x Santos Pirajuçara

10h: Unidos Trianon x Melhor Idade

11h30: Palestra x Dick Vigarista

Campo do Botafogo

8h30: Jd. Roberto x XI Garotos

10h: Botafogo x Pirajuçara

As equipes UR 25 de Janeiro, Bola Mais Um e SAJI não jogam nesta rodada.