14º Campeonato Seniores 50+ de Taboão começa neste domingo (19) com jogos em três campos

Direto da redação
Começa neste domingo (19) o 14º Campeonato Municipal de Futebol Seniores 50+ de Taboão da Serra. A competição, promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer, reúne 19 equipes e terá partidas a partir das 8h30, distribuídas em três campos da cidade.
Os jogos acontecem na Arena Vila Iasi, Arena Marabá Novo e no Campo do Botafogo, com entrada gratuita para o público. A expectativa é de movimentar atletas veteranos e torcedores em diferentes regiões do município.
Atual campeão, o Primor/Os Feras estreia na competição defendendo o título conquistado em 2025, quando venceu o Levanta Poeira por 3 a 2.
Jogos deste domingo (19):
Arena Marabá Novo
- 8h30: Primor/Os Feras x Bronx
- 10h: Real Madri x Corintinha
- 11h30: Parados da Vila Iasi x Clementino
Arena Vila Iasi
- 8h30: Levanta Poeira x Santos Pirajuçara
- 10h: Unidos Trianon x Melhor Idade
- 11h30: Palestra x Dick Vigarista
Campo do Botafogo
- 8h30: Jd. Roberto x XI Garotos
- 10h: Botafogo x Pirajuçara
As equipes UR 25 de Janeiro, Bola Mais Um e SAJI não jogam nesta rodada.