Oscar Schmidt, ícone do basquete brasileiro, morre aos 68 anos em São Paulo

Direto da redação

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pela família do ex-atleta, um dos maiores nomes da história do basquete mundial. Oscar deixa a esposa, Maria Cristina Victorino, com quem era casado desde 1981, e dois filhos.

Segundo comunicado, Oscar passou mal em casa e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Municipal Santa Ana, mas não resistiu. A causa da morte não foi divulgada.

Ao longo da carreira, Oscar Schmidt se consolidou como um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro e mundial. Conhecido como “Mão Santa”, defendeu a Seleção Brasileira em cinco Jogos Olímpicos e se tornou o maior cestinha da história da competição, com mais de mil pontos marcados.

O ex-atleta também teve destaque em clubes do Brasil e da Europa, especialmente no basquete italiano, onde atuou por mais de uma década. Mesmo com convites para a NBA, optou por permanecer defendendo a seleção brasileira em diferentes fases da carreira.

Oscar conviveu por mais de dez anos com um tumor cerebral, diagnosticado em 2011, e passou por cirurgias e tratamentos ao longo do período. Em 2013, foi incluído no Hall da Fama da NBA, reconhecimento internacional de sua trajetória no esporte.

Em nota, a família lamentou a perda e destacou o legado deixado pelo ex-jogador:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo. Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida.

Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo. A despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento.

Os familiares agradecem todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas, e solicitam a compreensão de todos neste momento de luto. Seu legado permanecerá vivo na memória coletiva e na história do esporte, assim como no coração de todos que foram tocados por sua trajetória.”