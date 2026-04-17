Vereador Dr. Ronaldo Onishi realiza 11º Encontro de Autismo em Taboão com apresentação do Centro TEA

Direto da redação

O vereador Ronaldo Onishi realiza, no próximo dia 25 de abril, o 11º Encontro de Autismo de Taboão da Serra. Considerado um dos mais tradicionais eventos da cidade sobre o tema, o encontro tem como objetivo promover o acolhimento, a inclusão e o fortalecimento de políticas públicas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Com o tema “Acolhimento, inclusão e políticas que transformam”, o evento deve reunir autoridades, especialistas e famílias atípicas para discutir desafios e avanços relacionados ao autismo.

Entre os destaques da programação está a apresentação do projeto do Centro TEA, que será feita pelo prefeito Engenheiro Daniel e pelo secretário de Saúde Ailton Bogalho. O equipamento é aguardado com expectativa por famílias da cidade.

A programação também contará com palestras de especialistas e convidados. A empresária e mãe atípica Bruna Ituassu abordará o tema “O desaparecimento do autismo na vida adulta”. O psicólogo Adilson Souza falará sobre “Cuidando de quem cuida”, com foco nos familiares e cuidadores. Já a professora Priscila Souza apresentará o “Método Alfa/Ômega”, voltado à alfabetização inclusiva. A mãe atípica Daniela também participará, relatando desafios da maternidade.

Idealizador do encontro e autor da lei que institui a Semana do Autismo no município, Onishi destaca a importância da iniciativa.

“O Encontro de Autismo já faz parte da nossa cidade e representa um espaço fundamental de diálogo, aprendizado e construção de políticas públicas. Nosso compromisso é seguir avançando, garantindo mais acolhimento, inclusão e qualidade de vida para as pessoas com autismo e suas famílias”, afirmou.

O vereador também ressaltou que a implantação do Centro TEA, a inauguração do CAPS Infantil e a contratação de equipes especializadas devem ampliar a qualidade do atendimento na cidade.

Serviço

11º Encontro de Autismo de Taboão da Serra

Data: sábado, 25 de abril

Horário: a partir das 8h

Local: Cemur

Endereço: Praça Nicola Vivilechio, 334 – Jd. Bontempo

Inscrições: https://bit.ly/4bJkK9a