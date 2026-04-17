Nova reunião entre Câmara, Prefeitura e Ministério Público debate mudanças no zoneamento do Plano Diretor em Taboão da Serra

Da CMTS

Uma nova reunião realizada na quarta-feira, dia 15, reuniu vereadores, representantes da Prefeitura de Taboão da Serra e do Ministério Público para discutir a revisão do Plano Diretor do município. O principal ponto em debate foi a proposta de mudanças no zoneamento da cidade, considerada uma das mais sensíveis do projeto.

A apresentação técnica mostrou alterações significativas na distribuição das zonas urbanas, com impacto direto no uso do solo e no desenvolvimento da cidade. Entre os dados apresentados, está a redução de áreas industriais e mudanças nas zonas mistas e de centralidade, além da criação de novas categorias de desenvolvimento.

Um dos pontos que mais gerou preocupação entre os vereadores foi a diminuição das áreas de proteção ambiental. De acordo com o estudo, as Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) podem sofrer redução, passando de 8,62% para 6,38% do território municipal. A prefeitura explicou que não haverá redução, mas a criação de uma zona de Desenvolvimento Sustentável

“Essa é uma preocupação importante dos vereadores. Precisamos garantir que o município não perca áreas de proteção ambiental, principalmente diante de um crescimento urbano tão intenso. Queremos entender melhor como essa nova distribuição irá afetar Taboão da Serra”, destacou Carlinhos do Leme, presidente da Câmara Municipal.

A apresentação também incluiu mapas detalhados sobre mobilidade, como a hierarquia viária e a proposta de ciclovias, além de sistemas de áreas verdes, gestão de riscos e macrozoneamento, evidenciando a complexidade da revisão do Plano Diretor.

Participaram da reunião os vereadores Carlinhos do Leme, Joice Silva, Dr. Ronaldo Onishi, Anderson Nóbrega, Donizete, Dídio Conceição, Thamires de Cássia, Enfermeiro Rodney, Nezito e Wanderley Bressan. Também participaram a promotora de Justiça, Dra. Letícia Rosa Ravacci, representando o MP, os secretários municipais Dr. Márcio Ferreira (Habitação) e Edson Galina (Obras), além de Renato Borges, secretário adjunto de Habitação, Dr. Adriano Pessaro e Januária Queiroz de Almeida Bueno, do corpo técnico da prefeitura.

Apesar dos avanços nas discussões, o encontro reforçou a necessidade de aprofundar o debate antes da votação final. A Câmara Municipal tem defendido maior transparência e participação popular no processo. “A revisão do Plano Diretor define o futuro da cidade. Por isso, é fundamental garantir segurança jurídica, preservação ambiental e desenvolvimento equilibrado”, completou o presidente Carlinhos do Leme.

Na próxima quinta-feira, dia 23 de abril, a partir das 18h, a Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza audiência pública para discutir a proposta de revisão do Plano Diretor do município, onde a população será ouvida, dando oportunidade para ampliar a discussão sobre o tema.

A audiência será no plenário da Casa de Leis e terá transmissão pelo canal do legislativo no YouTube.