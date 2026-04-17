Feriado prolongado de Tiradentes terá operação especial de ônibus, metrô e suspensão do rodízio de veículos

Por Samara Matos, na redação

Moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra devem se programar para as mudanças no transporte público e no trânsito durante o feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21).

O período contará com operação especial no Metrô de São Paulo, alterações nos ônibus intermunicipais e suspensão do rodízio de veículos na capital.

No metrô, quatro linhas terão funcionamento 24 horas no sábado (18): Linha 1-Azul, Linha 2-Verde, Linha 3-Vermelha e Linha 15-Prata. Na segunda-feira (20), a operação segue padrão de sábado e, na terça (21), padrão de domingo. A Linha 17-Ouro funcionará das 10h às 15h durante o feriado.

Já os ônibus intermunicipais, gerenciados pela EMTU e pela ARTESP, terão programação diferenciada. Na terça-feira (21), a operação será equivalente à de domingos e feriados, com menor oferta de veículos. Na segunda-feira (20), parte das linhas adotará grade de emenda de feriado, enquanto outras seguem com horários normais de dias úteis.

As mudanças impactam diretamente a população da região, que depende de ônibus e integrações com as linhas Linha 4-Amarela e Linha 5-Lilás para acessar a capital.

Rodízio suspenso na capital

O rodízio municipal de veículos estará suspenso na cidade de São Paulo na segunda-feira (20) e na terça-feira (21). A medida permite a circulação de todos os veículos no centro expandido nesses dias.

O sistema volta a funcionar normalmente na quarta-feira (22), quando estarão restritas as placas com final 5 e 6.

A expectativa é de aumento no fluxo de veículos nas principais vias da região e nas rodovias que ligam à capital. De acordo com a ARTESP, os horários de maior movimento devem ocorrer na saída, na sexta-feira à noite, e no retorno do feriado, na terça-feira (21), entre 11h e 20h.

A recomendação é que motoristas e passageiros planejem seus deslocamentos com antecedência, evitem horários de pico e acompanhem as condições de trânsito em tempo real.

As alterações no transporte e no tráfego exigem atenção redobrada dos moradores da região, principalmente daqueles que pretendem viajar ou se deslocar até a capital durante o feriado prolongado.