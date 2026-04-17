Embu das Artes lança mapa turístico interativo para melhorar experiência de visitantes

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes disponibilizou um novo mapa turístico interativo com o objetivo de orientar visitantes, organizar informações sobre os principais atrativos e fortalecer o turismo local. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Turismo e passa a integrar as ações de valorização da estância turística.

A ferramenta reúne, em um único ambiente digital, informações segmentadas por categorias como o que fazer, onde comer, onde se hospedar, além de opções de compras, serviços, ateliês, galerias e utilidade pública. A proposta é facilitar o planejamento dos visitantes e oferecer mais autonomia durante a permanência na cidade.

Entre os pontos destacados no novo mapa estão locais já consolidados no circuito turístico, como a Feira de Artes e Artesanato de Embu das Artes, o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, o Memorial Sakai, a Capela de São Lázaro e o Parque do Lago Francisco Rizzo, que recebem grande fluxo de turistas ao longo do ano.

Além da versão digital, a Prefeitura também implantou painéis informativos no Centro Histórico e passou a disponibilizar mapas impressos de bolso no Centro de Atendimento ao Turista (CAT). O material é gratuito e oferecido em três idiomas: português, inglês e espanhol.

O acesso ao mapa interativo é feito por meio do aplicativo Digital Mapas, disponível para sistemas Android e iOS. A plataforma permite navegação prática e rápida, reunindo dados essenciais para quem visita o município.

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