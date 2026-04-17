Morador de Embu das Artes acerta sozinho as 15 dezenas da Lotofácil e fatura quase R$ 4 milhões

Direto da redação

Um morador de Embu das Artes começou a semana com motivo de sobra para comemorar. Uma única aposta feita na cidade foi a grande vencedora do concurso 3663 da Lotofácil, sorteado na noite de quinta-feira (16), e levou sozinha o prêmio de R$ 3.927.865,39.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o bilhete premiado acertou as 15 dezenas sorteadas, garantindo o valor milionário sem divisão com outros apostadores.

Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 06, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 25.

Além do prêmio principal, o concurso também contemplou milhares de apostadores em outras faixas. Ao todo, 409 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.841,92 cada. Já os acertadores de 13, 12 e 11 dezenas também foram premiados com valores menores, ampliando o alcance da premiação.

Para quem deseja tentar a sorte, o próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (17), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. As apostas podem ser realizadas até o horário limite do dia do concurso, em casas lotéricas ou pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.