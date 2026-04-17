Prefeitura de Taboão da Serra suspende expediente nos dias 20 e 21 devido ao feriado de Tiradentes

Direto da redação

O funcionamento dos serviços públicos municipais em Taboão da Serra será alterado no início da próxima semana em razão do ponto facultativo e do feriado nacional de Tiradentes. A Prefeitura informou que o expediente nas repartições públicas será suspenso na segunda-feira (20) e na terça-feira (21).

Apesar da suspensão das atividades administrativas, os serviços considerados essenciais continuarão em funcionamento, operando em regime de plantão para garantir o atendimento à população. Entre eles estão os Prontos-Socorros, atendimentos de urgência e emergência, além dos serviços de segurança, salvamento e funerários.

A administração municipal reforça que a medida segue o Calendário Administrativo do Poder Executivo, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 228/2025.

Os demais serviços públicos serão retomados normalmente na quarta-feira (22), com atendimento ao público nos horários habituais.