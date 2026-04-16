loader-image
temperature icon 21°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

PM resgata gestante mantida em cárcere privado pelo companheiro em Taboão da Serra

Compartilhar notícia

Direto da redação 

Uma mulher grávida foi resgatada após ser mantida em cárcere privado e agredida pelo companheiro em Taboão da Serra. O caso ocorreu após uma denúncia de violência doméstica, que mobilizou equipes da Polícia Militar.

Segundo informações, a vítima estava dentro da residência, impedida de sair, após sofrer agressões físicas. Familiares acionaram a polícia e relataram a situação no local, o que possibilitou a intervenção.

Diante da gravidade, os agentes entraram no imóvel e iniciaram diálogo com o homem. Após negociação, ele permitiu a saída da mulher, que estava gestante e apresentava sinais de violência.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. O suspeito também foi levado para avaliação antes de ser conduzido à delegacia da cidade.

O caso foi registrado como violência doméstica e cárcere privado. A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações e adotar as medidas cabíveis.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.