PM resgata gestante mantida em cárcere privado pelo companheiro em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma mulher grávida foi resgatada após ser mantida em cárcere privado e agredida pelo companheiro em Taboão da Serra. O caso ocorreu após uma denúncia de violência doméstica, que mobilizou equipes da Polícia Militar.

Segundo informações, a vítima estava dentro da residência, impedida de sair, após sofrer agressões físicas. Familiares acionaram a polícia e relataram a situação no local, o que possibilitou a intervenção.

Diante da gravidade, os agentes entraram no imóvel e iniciaram diálogo com o homem. Após negociação, ele permitiu a saída da mulher, que estava gestante e apresentava sinais de violência.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. O suspeito também foi levado para avaliação antes de ser conduzido à delegacia da cidade.

O caso foi registrado como violência doméstica e cárcere privado. A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações e adotar as medidas cabíveis.