Escolas de Taboão da Serra recebem quase 2 mil equipamentos do programa Escola Mais Bonita

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra realizou a entrega de quase 2 mil equipamentos para unidades da rede municipal de ensino por meio do programa Escola Mais Bonita. A ação ocorreu na segunda-feira (13) e foi coordenada pelo Departamento de Alimentação Escolar e Suprimentos (DEAS), vinculado à Secretaria Municipal de Educação (SEDUC).

Foram contempladas as EMEBs Tio Barnabé, no Jardim Trianon; Jurema, no Parque Pinheiros; e Prof. Oscar Ramos Arantes, no Arraial Paulista. Ao todo, 1.929 itens foram distribuídos, entre eles 1.088 lençóis para colchonetes, 395 tatames, 273 colchonetes, 144 ventiladores e 29 micro-ondas.

De acordo com a administração municipal, a iniciativa tem como objetivo melhorar a estrutura das escolas, garantindo mais conforto e melhores condições de aprendizagem para os alunos.

O secretário de Educação, Luciano Corrêa, destacou que o programa vai além da parte visual. “Estamos garantindo que nossas escolas estejam bem equipadas para atender os alunos com qualidade e conforto. Esse é um investimento direto no bem-estar e no aprendizado das nossas crianças”, afirmou.

Ainda segundo o secretário, a ação integra um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento da rede municipal de ensino, com foco na valorização dos espaços escolares e no apoio ao desenvolvimento educacional dos estudantes.