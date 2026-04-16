Polícia prende suspeito de fraude em leilões virtuais durante operação em Embu das Artes

Direto da redação

Uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul resultou na prisão de um homem suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em golpes de falsos leilões online. A ação ocorreu na última segunda-feira (13), no município de Embu das Artes, durante a chamada Operação VoIP & Cloud.

Segundo as autoridades, a investigação durou mais de um ano e revelou um esquema sofisticado que utilizava sites fraudulentos para simular leilões de veículos, eletrônicos e joias. As páginas imitavam plataformas oficiais, induzindo vítimas a acreditar na veracidade dos anúncios.

Apesar de os portais indicarem uma suposta localização no Rio Grande do Sul, os criminosos utilizavam tecnologias para ocultar a origem real das operações, dificultando o rastreamento e a identificação dos envolvidos.

De acordo com o inquérito, o grupo aplicava técnicas de engenharia social para convencer as vítimas a realizar transferências bancárias após falsos arremates. Entre 2024 e 2025, ao menos 11 ocorrências ligadas ao esquema foram registradas no estado gaúcho, com prejuízo estimado em cerca de R$ 200 mil.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais em Embu das Artes, os policiais apreenderam computadores, celulares e outros equipamentos utilizados na prática dos golpes. Também foram recolhidos dois veículos de alto valor — um VW T-Cross e um Toyota Corolla — avaliados em aproximadamente R$ 350 mil.

A Polícia Civil estima que a movimentação financeira da organização criminosa possa ultrapassar R$ 1 milhão. As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes do grupo e tentar recuperar os valores desviados das vítimas.