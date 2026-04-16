Câmara Municipal convoca população para debater Plano Diretor de Taboão da Serra em audiência pública no dia 23 de abril

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra vai realizar audiência pública no dia 23 de abril, a partir das 18h, para discutir a proposta de revisão do Plano Diretor do município, principal instrumento de planejamento urbano da cidade. A audiência será no plenário da Câmara e terá transmissão pelo canal do legislativo no YouTube.

De acordo com o edital, o objetivo é ampliar a participação popular na discussão de temas de interesse urbanístico e colher contribuições para o projeto de lei que trata da atualização do Plano Diretor. Estão convidadas as entidades da sociedade civil, associações de bairro, setor empresarial e a população em geral a participarem do debate.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlinhos do Leme, destaca a importância do projeto e da participação popular. “O Plano Diretor é a principal ferramenta que define o presente e o futuro da nossa cidade. É nele que estão as diretrizes para o crescimento urbano, mobilidade, habitação e qualidade de vida da nossa população. Por isso, esse não é um debate apenas do poder público, é um debate de toda a sociedade”, diz.

Carlinhos ainda disse que a contribuição de cada cidadão é fundamental para construção de um Plano Diretor que represente, de fato, as necessidades reais da nossa cidade. “Esse é o momento de ouvir a população, discutir ideias e pensar juntos no desenvolvimento de Taboão da Serra para os próximos anos”.

A audiência pública tem por objetivo debater e colher subsídios sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre a alteração do Plano Diretor do município. Os interessados também poderão encaminhar dúvidas ou sugestões previamente por meio do email institucional da Câmara: comissoes@camarataboao.sp.gov.br

A revisão do Plano Diretor é considerada uma etapa estratégica para o futuro de Taboão da Serra, já que o documento define diretrizes para o uso do solo, mobilidade urbana, habitação e desenvolvimento da cidade para os próximos anos.

SERVIÇO:

Audiência Pública – Revisão do Plano Diretor de Taboão da Serra

Dia 23 de Abril / 18h

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2008 – Jardim Helena)

Aberto ao Público

Transmissão Ao Vivo: www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373