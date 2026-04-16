Pais denunciam brigas frequentes entre alunos de colégio particular em Taboão da Serra

Direto da redação

Pais de alunos do Colégio Adventista de Taboão da Serra estão preocupados e denunciam episódios recorrentes de brigas e confusões envolvendo estudantes a poucos metros da instituição, que fica no Jardim Monte Alegre.

Nesta semana, uma briga generalizada a menos de 50 metros do colégio foi registrada pelos próprios alunos. É possível ver dois jovens se encarando e, de repente, um deles desfere um soco no rosto do outro, que cai no chão e a confusão se amplia.

Nos relatos de pais enviados ao Taboão em Foco, esse tipo de confusão tem sido recorrente há mais de um ano, mas se intensificou nos últimos meses. As brigas acontecem principalmente nos horários de saída dos alunos, geralmente perto de um pequeno mercado.

Um dos responsáveis, que preferiu não se identificar, afirma que os episódios se tornaram frequentes e preocupantes. “Isso acontece toda semana. Já teve até presença da polícia”, relatou.

O Taboão em Foco procurou o Colégio Adventista, que se pronunciou por nota, pontuando que essas brigas acontecem “fora de seu espaço físico e do horário letivo”, mas que a “situação está sendo analisada com base no regimento interno e na legislação vigente, em cooperação com as autoridades competentes”.

Veja a Nota Oficial – Colégio Adventista de Taboão da Serra

Em nota oficial, o Colégio Adventista de Taboão da Serra informa que tomou conhecimento do episódio de conflito entre estudantes, ocorrido no dia 13 de abril de 2026, nas imediações da instituição, fora de seu espaço físico e horário letivo.

Todas as ações estão sendo analisadas com seriedade e tratadas conforme os regimentos internos, a legislação vigente e em cooperação com as autoridades competentes.

O Colégio Adventista de Taboão da Serra não compactua com qualquer forma de violência e repudia atitudes dessa natureza, as quais não refletem os princípios e valores que norteiam sua proposta educacional.

A Instituição ressalta, ainda, a importância do cuidado e uso responsável das redes sociais, especialmente no que diz respeito à divulgação de imagens, envolvendo menores.

O Colégio Adventista de Taboão da Serra destaca que desenvolve, de forma contínua, ações preventivas voltadas à promoção de um ambiente seguro e acolhedor, incluindo projetos educativos que incentivam a cultura de paz, o respeito mútuo e a mediação de conflitos, em parceria com as famílias.

O Colégio reafirma o compromisso com a transparência, o cuidado com os alunos e com o diálogo permanente junto à comunidade escolar.