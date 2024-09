Fernando Fernandes faz corpo a corpo no Jardim Record, alerta para o número de acidentes na [antiga] BR-116 e critica adversários

Por Allan dos Reis, no Jardim Record

O candidato a prefeito Fernando Fernandes (PSDB) fez sua caminhada de sábado, dia 31 de agosto, pelas ruas do Jardim Record, onde conversou com comerciantes e moradores do bairro. Ao lado da deputada estadual e esposa Analice Fernandes, o candidato relembrou os feitos de suas quatro gestões e reforçou as principais bandeiras como saúde, educação e segurança.

Fernandes prometeu “a retomada da Arena Multiuso o mais rápido possível”, local que abrigava o Quentão do Taboão e a Zumba que as “mulheres cobram até hoje”. Ele diz que os taboanenses cobram muitos espaços de lazer e prometeu transformar o Parque das Hortênsias em parque temático com a Escola de Artes, já em funcionamento, além de escolas de educação de trânsito, escola ambiental e local para ciência.

Ao falar sobre a municipalização da Rodovia Régis Bittencourt, no trecho de Taboão da Serra, que hoje abriga a Avenida Aprígio Bezerra da Silva, o candidato criticou as propostas de ‘desmunicipalização’, mas prometeu rever alguns dos faróis.

“Como falar em desmunicipalização para uma coisa que não compete a você. Isso foi um contrato feito com o Governo Federal. […] Acho que você pode até discutir, mas não enganar a população. […] Se desse para fazer, eu faria. Vou conversar com o Governo Federal, mas não posso prometer. O que posso prometer é rever os faróis. Agora sim, o responsável por tudo que há na BR cabe ao prefeito. É um pedido que recebo de boa parte da população”, diz Fernandes.

Questionado sobre quais faróis seriam fechados, o candidato respondeu. “Eu não posso falar da questão do tráfego, dos faróis, sem um estudo bastante aguçado feito por profissionais que tenham competência para fazer isso. O Aprígio disse que fez um estudo. Quero rever isso. A priori não foi uma coisa boa para a cidade. E o número de acidentes que acontecem na BR chama atençao”, completa.