Marcos Costa caminha no Jardim Santo Onofre e promete “desmunicipalizar” a Avenida Aprígio Bezerra da Silva

Por Allan dos Reis, no Santo Onofre

O candidato do partido Novo, Marcos Costa, fez sua caminhada na região do Jardim Santo Onofre neste sábado, dia 31 de agosto. Ao lado do candidato a vice, Jose Luiz Flores Macedo, e dos candidatos a vereador, ele conversou com comerciantes e moradores para apresentar suas propostas. Entre elas, a “desmunicipalização” da Rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra.

“Os primeiros dias de campanha tem sido maravilhosos. Nossos adversários vem com milhões de dinheiros público emporcalhando a cidade com esse monte de faixas, mas o que o taboanense precisa, é de uma alternativa a essa velha política. E é exatamente isso que temos feito, falando olho no olho, sem essa multidão de pessoas pagas”, afirma Marcos Costa.

Um dos principais pontos apontados está no trânsito na Avenida Aprígio Bezerra da Silva, antiga Rodovia Régis Bittencourt. Ele promete tentar devolver a via ao Governo Federal. “Vamos desfazer as lambanças que a atual administração fez. A começar por essa municipalização descabida. […] Vamos devolver a Régis para o Governo Federal, trazendo a Polícia Rodoviária Federal e também a assistência da Arteris”, diz Costa, lembrando que será construída a alça de acesso na altura do shopping, sentido Embu das Artes.

Ele garante que todas as mudanças vão ser estudadas e tomadas após conversar com a população. “Os taboanenses precisam de um prefeito que não aja como dono da cidade. Nós vamos fazer um trabalho que demanda planejamento. Vamos ter um secretário de trânsito e logística, técnico da área. Não vou chegar lá e simplesmente o farol. Não é isso. Vai ser retirado, sim. Mas de forma técnica, ponderada e planejada”, completa.