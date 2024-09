Nil Félix vai ouvir equipe técnica para solucionar problema da antiga BR-116

Por Samara Matos, no Jardim Roberto

A candidata a prefeita Nil Felix (PSOL) esteve presente neste sábado, dia 31 de agosto, com abordagem a eleitores e discurso na feira do Jardim Roberto. Ao lado da candidata a vice Dinha Souza (PSOL) e candidatos e candidatas a uma vaga na Câmara Municipal.

A candidata propõe levar tecnologia à saúde e segurança para que os moradores possam marcar exames via aplicativo e contar com mais câmeras de videomonitoramento e aumento do efetivo na Guarda Municipal. Além disso, Nil declara que Taboão da Serra precisa avançar e progredir.

“A reclamação maior do bairro é a questão da saúde, filas para marcação de exames e consultas e a segurança pública também. Nós estamos ouvindo a população e falando sobre nossas propostas. Somos a única candidatura de mulheres. Vamos trazer a tecnologia para a saúde para que possamos marcar exames via aplicativo. Taboão da Serra precisa avançar e progredir. Vamos implantar a tecnologia na segurança pública através do monitoramento das câmeras e também com o aumento do efetivo da Guarda Municipal. Estamos à disposição da população”, diz Nil.

A candidata também apresentou como maior problema de Taboão da Serra a municipalização da antiga Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) e afirmou que, se eleita, irá estudar com responsabilidade sobre as mudanças e ouvir especialistas da área.

“Não podemos deixar de falar da questão da BR que a população está nos questionando qual seria a melhor solução. Eu tenho respondido com muita responsabilidade que nós vamos avaliar junto com uma equipe técnica formada com diversos profissionais para que possamos dar uma solução para a BR-116. Mas, uma solução responsável, pois já foram investidos milhões de reais nessas mudanças e nós não podemos falar que vamos tirar tudo sem antes ouvir os especialistas. Então, com muita responsabilidade, vamos tratar a questão da BR”, completa a candidata.

Nil Felix avaliou que Taboão precisa de mudança e transformação. E afirmou que juntamente com a candidata a vice Dinha Souza vão transformar Taboão em uma cidade do futuro.