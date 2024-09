Engenheiro Daniel promete manter apenas faróis do shopping e do São Judas na antiga Rodovia Régis Bittencourt

Por Samara Matos, no Jardim São Judas

O candidato a prefeito Engenheiro Daniel (União Brasil) fez sua caminhada de sábado, 31 de agosto, pelas ruas do Jardim São Judas. Acompanhado dos candidatos a vereador, ele conversou com comerciantes do bairro.

“Nosso objetivo é caminhar toda a cidade e dentro nesta região do São Judas, a população tem reclamado da saúde, segurança e oportunidade de emprego. Na questão da saúde vamos transformar a UBS do Jardim Margarida em uma unidade mista (pronto socorro). […] Na segurança já fizemos o compromisso de retornar com o sistema de monitoramento em todo o bairro, na questão de oportunidade de emprego, vamos investir na capacitação de pessoas, descentralizando e trazendo cursos para dentro dos bairros, utilizando as escolas municipais, que hoje são fechadas durante a noite. E isso será feito em parceria com as empresas da região”, diz Daniel.

Quando questionado sobre qual estava sendo a principal reclamação da população na caminhada, intitulada pelo candidato de “Mega Caminhada Bairro a Bairro”, Engenheiro Daniel cita os faróis da antiga Rodovia Régis Bittencourt (atual Avenida Aprígio Bezerra da Silva). Segundo o candidato, as reclamações têm chamado sua atenção pois está afetando negativamente a vida pessoal dos moradores de Taboão. E assumiu o compromisso de retirar os farois.

“Estamos assumindo o compromisso de fazer a remoção dos faróis da [antiga Rodovia] Régis Bittencourt. Não vou fazer nada com raiva e não vou fazer nada sem conversar com a população. Eu, Daniel, penso em fazer a remoção dos faróis, mantendo inicialmente do Shopping Taboão e do São Judas. Do Shopping Taboão, a partir do momento que conseguirmos realizar o sonho de construir a alça de acesso sentindo Embu das Artes, fazemos a remoção do farol. Do São Judas a mesma coisa, conseguindo fazer a alça de acesso interligando com Embu das Artes e Rodoanel, fazemos a remoção do farol do São Judas. Nosso objetivo é manter somente esses dois, mas, se sentirmos que mesmo assim a população está contra esses dois farois, é claro que não vamos continuar, vamos ouvir a maioria e retirar”. prometeu Daniel

A caminhada foi marcada por momentos de interação com os comerciantes e população. Daniel reafirmou ser uma nova esperança para Taboão e promete compromisso e participação ativa junto à população .

“A população hoje está cansada de políticos que fazem revistinha com dez páginas e colocam duzentas propostas e durante quatro anos não voltam para falar com os moradores e não tiram essas ideias do papel. O que os eleitores de Taboão podem esperar da nossa campanha é realmente o nosso slogan de – Uma Nova Esperança para Taboão da Serra – de fato ela vai acontecer na prática . Vamos realizar e vamos executar. Podem esperar muito trabalho, compromisso e participação junto à população”, completou.