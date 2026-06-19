Cooperativa Vida Nova: Centenas de pessoas se aglomeram em fila após informação de novo empreendimento

Direto da Redação

Centenas de pessoas formam uma fila desde o fim da tarde de quinta-feira (19) para tentar uma senha para comprar apartamento do novo empreendimento habitacional que a Cooperativa Vida Nova deve lançar nos próximos dias em Taboão da Serra.

Apesar da insistência, a diretoria da cooperativa afirma que não vai distribuir senhas e atualizou no início da semana o cadastro das pessoas interessadas. Mesmo com a informação oficial, as pessoas dormiram na fila.

“As pessoas que estão na fila estão pensando que podem fazer a inscrição, que podem atualizar [o cadastro] agora. E estamos aqui para dizer, não. Não consegue fazer atualização, não consegue fazer a inscrição, e não precisa ficar na fila. Você está apenas perdendo seu tempo. Não há o que fazer”, garante Hélio Tristão, presidente da Cooperativa.

NOVO EMPREENDIMENTO

Os detalhes ainda não foram revelados, mas ele será na região do Jardim São Judas e os apartamentos terão cerca de 50m². O valor das parcelas devem iniciar com valor entre R$ 1500 e R$ 1600.