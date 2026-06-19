Inscrições para Prêmio Sebrae Mulher de Negócios terminam nesta sexta-feira (19)

Direto da redação

Empreendedoras de Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu das Artes e demais cidades da região têm até esta sexta-feira (19) para se inscrever no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026. A iniciativa reconhece mulheres que transformam ideias em empreendimentos de sucesso, geram empregos, promovem inovação e contribuem para o desenvolvimento econômico e social de suas comunidades.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site oficial do prêmio. As vencedoras da etapa nacional receberão premiações de até R$ 50 mil, além de capacitações, mentorias e oportunidades de networking.

Podem participar mulheres empreendedoras maiores de 18 anos, cis ou trans, proprietárias de Microempreendedor Individual (MEI), microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), além de produtoras rurais e artesãs. O empreendimento deve estar formalizado desde, pelo menos, 1º de janeiro de 2025.

Destaques da região

Na edição anterior, duas empreendedoras atendidas pelo escritório regional do Sebrae em Osasco conquistaram destaque na etapa estadual. Uma delas foi Angélica Medeiros, de Taboão da Serra, proprietária da Stella Resinas, empresa especializada em projetos e montagem de sistemas de tratamento de água. Ela conquistou o primeiro lugar na categoria Pequenos Negócios.

Outra premiada foi Vanderleia Rodrigues, de Itapecerica da Serra, responsável pela Eco Uniflora, que garantiu o terceiro lugar na categoria Produtora Rural.

Segundo Angélica, o reconhecimento impulsionou novos projetos e fortaleceu sua trajetória empresarial.

“Esse prêmio trouxe uma sensação de capacidade e motivação para criar soluções ainda mais eficientes. Foi um reconhecimento muito importante para o crescimento do meu negócio”, afirmou.

Categorias e etapas

A premiação está dividida em cinco categorias:

MEI

Pequenos Negócios (ME e EPP)

Produtora Rural

Ciência e Tecnologia

Negócios Internacionais

As candidatas devem escolher apenas uma categoria no momento da inscrição.

O processo de seleção ocorre em três etapas: estadual, regional e nacional. Em São Paulo, serão premiadas as três melhores histórias de cada categoria. As vencedoras estaduais também terão a oportunidade de expor seus negócios na Feira do Empreendedor 2026.

As primeiras colocadas avançam para a etapa regional e, posteriormente, para a fase nacional, prevista para novembro.

Premiação nacional

As vencedoras da etapa nacional receberão:

Ouro

R$ 50 mil

Participação no Empretec

Missão técnica

Mentoria online

Custeio para participação na cerimônia nacional

Prata

R$ 30 mil

Participação no Empretec

Missão técnica

Custeio para participação na cerimônia nacional

Bronze

R$ 20 mil

Participação no Empretec

Missão técnica

Custeio para participação na cerimônia nacional

SERVIÇO

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026

Prazo: de 27 de abril a 19 de junho de 2026