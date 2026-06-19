Assistência Social de Taboão da Serra recebe tablets para modernizar atendimento às família

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra deu mais um passo na modernização dos serviços públicos com a entrega de 20 tablets para a Secretaria de Assistência Social (SAS). Os equipamentos, destinados aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e ao Setor de Benefícios da pasta, já estão sendo utilizados em visitas domiciliares e entrevistas realizadas pelas equipes técnicas.

A iniciativa tem como objetivo tornar mais ágil e eficiente o atendimento às famílias atendidas pela rede socioassistencial, especialmente nos processos de inclusão e atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

Durante a entrega dos equipamentos, realizada no dia 12 de junho, o prefeito Engenheiro Daniel destacou a importância do investimento em tecnologia para aprimorar os serviços prestados à população.

“Esse é um investimento que vai trazer mais qualidade ao atendimento. Além de modernizar os serviços, a entrega dos tablets representa a valorização dos profissionais que atuam diariamente no cuidado às famílias e na promoção da cidadania”, afirmou.

O secretário de Assistência Social, Jefferson Silva, ressaltou que os novos equipamentos facilitam o trabalho das equipes durante as visitas domiciliares, principalmente no atendimento às famílias unipessoais — compostas por pessoas que vivem sozinhas.

“Os tablets otimizam o trabalho dos assistentes sociais durante as entrevistas e visitas domiciliares. Esse procedimento é uma exigência do Governo Federal para inclusão ou atualização de famílias unipessoais no Cadastro Único. Agradecemos ao prefeito pelo investimento na Assistência Social”, destacou.

Segundo a responsável pela Proteção Social Básica da SAS, Nalva Santos Araújo, a utilização dos tablets trouxe mais rapidez ao processo de coleta e registro das informações.

“Antes utilizávamos formulários impressos e os dados precisavam ser digitados posteriormente no sistema. Agora, as informações são inseridas diretamente durante o atendimento, o que reduziu o tempo do processo em cerca de 50%, além de diminuir a possibilidade de erros e aumentar a eficiência das equipes”, explicou.

Com a adoção dos novos equipamentos, a Prefeitura reforça o compromisso com a modernização dos serviços públicos e com a melhoria do atendimento oferecido à população em situação de vulnerabilidade social.