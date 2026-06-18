Shopping Taboão mantém funcionamento normal durante jogos do Brasil e transmite partidas em telão

Direto da redação

O Shopping Taboão informou que funcionará normalmente durante os jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Futebol, mantendo o horário habitual das 10h às 22h.

Durante as partidas, o público poderá assistir aos jogos em telão instalado na Praça de Alimentação, com transmissão e som ambiente. Restaurantes como Madero, Mania de Churrasco, Outback e Zenaide Bar também estarão preparados para receber os torcedores.

Nos dias 19 e 24 de junho, o funcionamento das lojas, operações de lazer e alimentação será facultativo em determinados horários. No dia 19, quando o Brasil enfrenta o Haiti às 21h30, a adesão é facultativa a partir das 20h30. Já no dia 24, na partida contra a Escócia, às 19h, o funcionamento facultativo começa às 18h.

Além da programação esportiva, o shopping recebe mais uma edição do tradicional Arraiá do Shopping Taboão. O evento acontece nos dias 19, 20 e 21 de junho, das 12h às 22h, no estacionamento descoberto.

A festa contará com comidas típicas, brincadeiras e atrações voltadas para toda a família, além da transmissão do jogo do Brasil no primeiro dia do evento.

Segundo a administração do empreendimento, os horários especiais poderão sofrer alterações, caso necessário. As informações sobre o funcionamento durante as próximas fases do Mundial serão divulgadas posteriormente.

Serviço

Shopping Taboão

📍 Avenida Taboão da Serra, 2.643 – Centro, Taboão da Serra

Jogos do Brasil

19 de junho – Brasil x Haiti, às 21h30

24 de junho – Brasil x Escócia, às 19h

Arraiá do Shopping Taboão

19, 20 e 21 de junho

🕛 Das 12h às 22h

📍 Estacionamento descoberto do Shopping Taboão