Taboão FanFest terá samba ao vivo antes do jogo do Brasil nesta sexta-feira (19)

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra e região terão mais uma oportunidade de acompanhar a Seleção Brasileira em clima de festa. Nesta sexta-feira (19), a Taboão FanFest promove uma programação especial com samba ao vivo antes da transmissão do jogo entre Brasil e Haiti, pela Copa do Mundo.

O evento acontece na Praça Nicola Vivilechio, no Jardim Bontempo, com início às 18h. Entre as atrações confirmadas estão Bruno Neves, Grupo Nova Evidência, GR Saffle, Claudio Febem e Dueto, que prometem animar o público antes da partida.

Além da apresentação dos artistas, a Prefeitura de Taboão da Serra também realizará a transmissão do jogo em telão e fará a distribuição gratuita de pipoca e refrigerante para os torcedores.

Segundo o secretário de Turismo, Lucas Leme, a Taboão FanFest tem reunido grande público desde o início da competição.

“A Taboão FanFest foi preparada para que as pessoas possam assistir aos jogos da Copa e torcer pelo Brasil com conforto, segurança e muita animação. Esperamos todos para mais uma grande festa nesta sexta-feira, com muito samba ao vivo”, afirmou.

A Taboão FanFest segue até o dia 17 de julho, com a exibição dos jogos da Copa do Mundo em telão instalado na Praça Nicola Vivilechio.

Serviço

Taboão FanFest com Samba ao Vivo

Sexta-feira, 19 de junho

A partir das 18h

Praça Nicola Vivilechio – Jardim Bontempo, Taboão da Serra

Entrada gratuita