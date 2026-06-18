Linha 078 de Embu das Artes até o Metrô Vila Sônia terá mais viagens aos domingos

Direto da redação

Os passageiros que utilizam a linha intermunicipal 078, que liga o Parque Pirajussara, em Embu das Artes, ao Metrô Vila Sônia, em São Paulo, passarão a contar com mais opções de transporte aos domingos.

A linha recebeu duas novas viagens aos domingos, conforme atualização das tabelas horárias realizada no último fim de semana. Outra mudança é no último horário de partida no sentido Embu das Artes, que agora passa a ocorrer à 1h da madrugada.

As alterações fazem parte de uma série de ajustes promovidos em linhas intermunicipais que atendem cidades das regiões Oeste e Sudoeste da Grande São Paulo.

A linha 078 é uma importante ligação entre Embu das Artes e a capital paulista, sendo utilizada diariamente por trabalhadores, estudantes e demais passageiros que utilizam a integração com a Estação Vila Sônia, da Linha 4-Amarela do metrô.

Os novos horários já estão em vigor e podem ser consultados nos canais oficiais das empresas responsáveis pela operação da linha