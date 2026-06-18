GCM prende suspeito de roubo após perseguição pelas ruas de Taboão da Serra

Direto da redação

Um suspeito de roubo foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra na noite de terça-feira (16), após uma perseguição por diversas ruas da cidade. A ação, registrada em vídeo, terminou com a queda da motocicleta utilizada pelos criminosos e a prisão de um dos envolvidos.

Segundo informações, equipes da GCM receberam informações sobre uma motocicleta que circulava com placa adulterada. O veículo foi localizado na Estrada Kizaemon Takeuti e os ocupantes ignoraram a ordem de parada, dando início a uma perseguição.

Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Jardim Trianon. Enquanto o passageiro conseguiu escapar pulando um muro, o motociclista foi detido pelos agentes.

Após a abordagem, os guardas encontraram aparelhos celulares em posse do suspeito. A partir de um dos dispositivos, a equipe localizou uma jovem que havia acabado de ser vítima de roubo no Jardim São Salvador.

A vítima relatou à polícia que chegava em casa quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Um deles teria apontado uma arma e exigido a entrega do celular e dos documentos. O aparelho foi recuperado e reconhecido pela proprietária.

O homem preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Taboão da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça. O segundo suspeito ainda não foi localizado.