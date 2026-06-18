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GCM prende suspeito de roubo após perseguição pelas ruas de Taboão da Serra

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Direto da redação 

Um suspeito de roubo foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra na noite de terça-feira (16), após uma perseguição por diversas ruas da cidade. A ação, registrada em vídeo, terminou com a queda da motocicleta utilizada pelos criminosos e a prisão de um dos envolvidos.

Segundo informações, equipes da GCM receberam informações sobre uma motocicleta que circulava com placa adulterada. O veículo foi localizado na Estrada Kizaemon Takeuti e os ocupantes ignoraram a ordem de parada, dando início a uma perseguição.

Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Jardim Trianon. Enquanto o passageiro conseguiu escapar pulando um muro, o motociclista foi detido pelos agentes.

Após a abordagem, os guardas encontraram aparelhos celulares em posse do suspeito. A partir de um dos dispositivos, a equipe localizou uma jovem que havia acabado de ser vítima de roubo no Jardim São Salvador.

A vítima relatou à polícia que chegava em casa quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Um deles teria apontado uma arma e exigido a entrega do celular e dos documentos. O aparelho foi recuperado e reconhecido pela proprietária.

O homem preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Taboão da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça. O segundo suspeito ainda não foi localizado.

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