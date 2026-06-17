Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu recebem kits da Defesa Civil para prevenção de incêndios

Por Samara Matos, na redação

As cidades de Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu estão entre os municípios da Grande São Paulo contemplados com kits de estiagem entregues pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. A ação tem como objetivo reforçar a prevenção e o combate a incêndios durante o período de seca.

Os kits são compostos por 41 equipamentos utilizados no atendimento inicial de ocorrências, incluindo abafadores, enxadas, luvas, lanternas, cantis, bonés e óculos de proteção. Os materiais são destinados às equipes municipais da Defesa Civil, que recebem treinamento para atuar em situações de emergência.

A entrega é considerada importante para as três cidades, que possuem áreas de vegetação e regiões de mata que podem ser afetadas por queimadas durante os meses de estiagem. Com o clima mais seco e a baixa umidade do ar, aumenta o risco de incêndios em terrenos, áreas verdes e regiões de preservação ambiental.

Segundo o Governo do Estado, a iniciativa busca fortalecer a capacidade de resposta dos municípios e reduzir os impactos causados pelas queimadas, protegendo o meio ambiente e a população.

A distribuição dos equipamentos faz parte da Operação SP Sem Fogo, programa estadual voltado à prevenção e ao combate aos incêndios florestais. Neste ano, a Defesa Civil também ampliou os investimentos em equipamentos para os municípios, com a entrega de veículos e kits de combate ao fogo em diversas regiões do estado.

A Defesa Civil reforça que a população também tem papel fundamental na prevenção. A recomendação é não atear fogo em lixo ou vegetação, evitar o descarte de bitucas de cigarro em áreas verdes e comunicar imediatamente os órgãos responsáveis ao identificar focos de incêndio