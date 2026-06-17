Arraial do Parque Pinheiros começa neste sábado (20) com shows gratuitos e atrações para toda a família

Por Samara Matos, na redação

O tradicional Arraial do Parque Pinheiros começa neste sábado (20), em Taboão da Serra, prometendo reunir moradores de diversas regiões da cidade em uma grande celebração de cultura, música e lazer. A festa será realizada no Parque Linear Olívio Nóbrega, com entrada gratuita e atrações para toda a família.

A abertura da programação acontece a partir das 16h com show do grupo Sem Compromisso. O evento seguirá nos finais de semana seguintes com apresentações de artistas conhecidos do samba e pagode. No dia 21 de junho, o público poderá acompanhar o show de Chrigor. Já no dia 27 de junho, a atração será o cantor Délcio Luiz. A programação será encerrada no dia 28 de junho, com atividades previstas para o último dia de festa.

Além dos shows, o Arraial do Parque Pinheiros contará com o clima típico das festas juninas, reunindo moradores em um ambiente de confraternização, cultura e entretenimento.

A expectativa dos organizadores é receber milhares de pessoas ao longo da programação, fortalecendo as tradições populares e proporcionando momentos de lazer para as famílias da cidade.

O vereador Anderson Nóbrega destacou a importância do evento e convidou a população para participar da festa.

“Estamos preparando uma grande festa para as famílias de Taboão da Serra. O Arraial do Parque Pinheiros já se tornou uma tradição em nossa cidade e, neste ano, teremos atrações de grande qualidade para proporcionar momentos de alegria, confraternização e lazer para toda a população. Agradeço ao prefeito Daniel, ao deputado Eduardo Nóbrega e ao deputado Rodrigo Gambale por mais essa parceria em benefício da nossa gente”, afirmou.

O Arraial do Parque Pinheiros conta com o apoio do prefeito Engenheiro Daniel, do deputado estadual Eduardo Nóbrega e do deputado federal Rodrigo Gambale.

Programação

20 de junho – Sem Compromisso

21 de junho – Chrigor

27 de junho – Délcio Luiz

28 de junho – Encerramento

📍 Local: Parque Linear Olívio Nóbrega – Parque Pinheiros

🕓 Horário: a partir das 16h

🎟️ Entrada gratuita