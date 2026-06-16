Prefeitura de Taboão da Serra abre inscrições para vacinação gratuita de cães no Jardim Salete

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra abriu as inscrições para mais uma edição do programa Vacina Pet no Seu Bairro. Desta vez, a ação será realizada no Jardim Salete e oferecerá gratuitamente a vacina V10 para cães do município.

O cadastro dos animais começou nesta segunda-feira (15) e deve ser feito presencialmente na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Salete, localizada na Rua Constantino Dias Lopes, 181. O atendimento acontece das 9h às 16h, enquanto houver vagas.

Para realizar a inscrição, os tutores devem apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência em Taboão da Serra. A vacinação será destinada exclusivamente aos cães cadastrados previamente.

Podem receber a V10 cães a partir de 45 dias de vida, desde que estejam saudáveis e não tenham sido vacinados nos últimos 12 meses. Cadelas gestantes não poderão participar da ação.

A vacina V10 protege os animais contra diversas doenças infecciosas, entre elas cinomose, leptospirose e parvovirose, consideradas algumas das principais ameaças à saúde dos cães.

A aplicação das doses acontecerá no dia 20 de junho, em frente à EMEB Professora Dalva Barbosa Lima Janson, no Jardim Salete.

Segundo a Prefeitura, o programa tem como objetivo ampliar o acesso à vacinação e contribuir para a proteção da saúde animal no município. Como as vagas são limitadas, a orientação é que os tutores realizem o cadastro o quanto antes.

Serviço

Vacina Pet no Seu Bairro – Jardim Salete

Inscrições: UBS Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181

Horário: das 9h às 16h

Vacinação: 20 de junho

Público-alvo: cães a partir de 45 dias de vida

Vagas limitadas