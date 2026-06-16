2ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil acontece nesta quarta-feira (17) em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra realiza nesta quarta-feira (17) a 2ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil com apoio de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

A concentração dos participantes está marcada para as 14h, na Praça Nicola Vivilechio, no Centro. Em seguida, a caminhada seguirá até o Parque das Hortênsias, levando mensagens de conscientização e defesa da infância.

A iniciativa integra as ações do mês de combate ao trabalho infantil e reforça a necessidade de garantir às crianças e adolescentes direitos fundamentais, como acesso à educação, lazer, convivência familiar e desenvolvimento saudável.

Com o tema “Criança não trabalha. Criança sonha, aprende e brinca”, a mobilização busca sensibilizar a população sobre os impactos do trabalho infantil e fortalecer a rede de proteção à infância no município.

Além da caminhada, a campanha orienta a população a denunciar casos de exploração do trabalho infantil por meio do Disque 100, canal gratuito e anônimo para o registro de violações de direitos humanos.

A expectativa é reunir representantes do poder público, entidades sociais, estudantes e moradores em uma ação de conscientização que chama a atenção para a importância da proteção integral de crianças e adolescentes.

Serviço

2ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil

Data: terça-feira, 17 de junho

Horário: 14h

Concentração: Praça Nicola Vivilechio

Percurso: até o Parque das Hortênsias

📞 Denúncias: Disque 100