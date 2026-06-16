Governo de SP aprova sinalização da extensão da Linha 4-Amarela entre Vila Sônia e Taboão da Serra

Por Agência SP

O Governo de São Paulo vai viabilizar a modernização e ampliação dos sistemas de sinalização e comunicação da Linha 4-Amarela, etapa necessária para a futura operação do prolongamento entre Vila Sônia e Taboão da Serra. A modernização da sinalização é uma etapa essencial para garantir a segurança e a eficiência da operação metroviária.

A aprovação, por meio do Termo Aditivo Contrato de Concessão Patrocinada, foi publicada nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial do Estado, após reunião do Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), realizada na última quarta-feira (10).

Em uma linha de metrô, o sistema de sinalização funciona como o “cérebro” da operação, que controla a circulação dos trens, monitora velocidades, permite reduzir intervalos entre viagens e amplia a precisão do serviço, tornando possível que mais composições operem simultaneamente com segurança.

A Linha 4-Amarela já utiliza a tecnologia CBTC (Controle de Trens Baseado em Comunicação), que é um sistema de sinalização ferroviária de alta tecnologia, e a extensão exigirá a ampliação desse sistema para cobrir o novo trecho, além da adequação da comunicação operacional e dos procedimentos de certificação.

De acordo com a deliberação, o aditivo envolve recomposição econômico-financeira estimada em R$ 675.408.904,81 em valores atualizados para março de 2026, a ser realizada por meio de aporte de recursos à concessionária. Os investimentos são necessários para viabilizar a operação do novo segmento de 3,3 quilômetros entre Vila Sônia e Taboão da Serra, com duas novas estações: Chácara do Jockey e Taboão da Serra. As obras civis da extensão já foram incorporadas ao contrato e estão em execução.

Com mais esse avanço, o Governo de São Paulo cumpre mais uma etapa para expandir a rede metroviária e preparar a Linha 4-Amarela para atender uma nova demanda de passageiros fora dos limites da capital. A ampliação até Taboão da Serra vai reforçar a integração metropolitana, melhorar a mobilidade na região oeste e oferecer mais capacidade, segurança e confiabilidade ao sistema sobre trilhos.