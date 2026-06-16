GCM prende homem suspeito de furtar camisetas da Seleção Brasileira em loja do Pirajuçara

Direto da redação

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra após furtar nove camisetas da Seleção Brasileira de uma loja localizada na região do Pirajuçara. As peças, avaliadas em R$ 360, foram recuperadas e devolvidas ao estabelecimento.

A prisão foi realizada por equipes da ROMU durante patrulhamento no Jardim Trianon. Os guardas avistaram o suspeito oferecendo camisetas para venda em via pública e decidiram realizar a abordagem.

Questionado sobre a origem dos produtos, o homem confessou ter retirado as peças de um comércio da região. Em seguida, ele foi levado até a loja, onde os itens foram reconhecidos pelos responsáveis pelo estabelecimento.

Imagens do sistema de monitoramento registraram a ação. Nas gravações, o suspeito aparece retirando as camisetas do expositor e deixando o local sem efetuar o pagamento.

Após a confirmação do furto, o homem foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça. As nove camisetas recuperadas foram devolvidas ao comércio.