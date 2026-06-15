Bebê de 6 meses é salva por policial militar após engasgo em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma ocorrência que poderia ter terminado em tragédia teve um desfecho feliz graças à rápida atuação da Polícia Militar. Na noite de domingo (14), uma bebê de apenas seis meses foi salva após se engasgar e apresentar dificuldades para respirar.

Segundo informações obtidas pelo Taboão em Foco, os pais da criança chegaram em estado de desespero à base da 4ª Companhia do 36º Batalhão da Polícia Militar, em busca de ajuda para a filha.

A família retornava para casa quando percebeu que a bebê havia se engasgado. Diante da gravidade da situação e sem conseguir reverter o quadro, os pais decidiram seguir imediatamente para a base policial mais próxima.

Ao notar a aflição dos responsáveis, um policial militar iniciou os procedimentos de primeiros socorros. A criança já apresentava sinais de falta de ar e alteração na coloração da pele quando a manobra de desengasgo foi realizada com sucesso.

Após o atendimento emergencial, os pais foram orientados a levar a bebê para avaliação médica. Ramona foi encaminhada à UPA III Rio Pequeno, onde passou por exames para verificar se havia ocorrido aspiração de algum objeto ou resíduo para os pulmões.

O resultado do raio-X descartou complicações, e a criança recebeu alta sem alterações, permanecendo em boas condições de saúde.

O caso reforça a importância do atendimento rápido em situações de emergência e do conhecimento de técnicas de primeiros socorros, que podem ser decisivas para salvar vidas, especialmente de crianças pequenas.